Jugend und Sport in Winterthur – «Schnällscht Wintertuurer» gesucht Am Samstag sprinten Kinder und Jugendliche wieder auf dem Deutweg wieder um die Wette. Till Hirsekorn

Wer knackt die Bestzeit? Am Samstag werden wieder die schnellste Winterthurerin und der schnellste Winterthurer gesucht. Archivbild: Nathalie Guinand

Am Samstagvormittag heisst es auf der Sportanlage Deutweg wieder: Auf die Plätze. Fertig. Los! «De schnällscht Wintertuurer» wird gesucht. Beim jährlichen Sprintwettbewerb gehen die schnellsten Mädchen und Jungs an den Start für einen 80-Meter-Sprint. Zugelassen sind die Jahrgänge 2007 und jünger. Angemeldet haben sich bereits über 200 Kinder und Jugendliche. Die Organisatoren von der Leichtathletikvereinigung Winterthur LVW rechnen mit bis zu 400 Läuferinnen und Läufern.

Im Gegensatz zu anderen Sport-Events fand «De schnällscht Wintertuurer» auch während der Pandemie statt. Weil sich das Organisationskomitee neu aufgestellt hat, fehle die Routine dennoch etwas, sagt OK-Präsident Andreas Felix. «Wir haben das Programm daher etwas verschlankt.» Die Staffel, die Schulklassenwertung und ein Stargast fallen erneut weg. 2019 zum Beispiel schaute Kariem Hussein vorbei, der 2014 den Europameistertitel über 400-Meter-Hürden holte.

Aber habe man neue Highlights eingebaut, sagt Felix, die «Sprint-Cups» zum Beispiel. Dort messen sich in der Mitte und am Schluss des Wettbewerbs ambitionierte Athletinnen und Athleten, die sich für die Schweizer Meisterschaft vorbereiten, in 100- , 400- und 1500 Meter-Läufen. «Dass sie in jeder Kategorie gleich zweimal laufen dürfen, statt wie sonst nur einmal, macht es für sie interessant.»

Schweizer Final in der Altstadt

Auf für die jüngsten Sprinter gibt es viel Ansporn mitzumachen, zum Plausch, aber auch mit Blick nach vorne. Die sechs Schnellsten eines jeden Jahrgangs qualifizieren sich für die kantonalen Finals in Wetzikon. Wer dort ebenfalls reüssiert, darf sich mit den Besten der ganzen Schweiz messen - und zwar mitten in der Winterthurer Altstadt, am 17. September auf dem Neumarkt.

Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

Fehler gefunden?Jetzt melden.