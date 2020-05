Schneckenfarm Elgg – Schnecken-Erlebnispark geplant Die Schneckenfarm hat zwar keine Besucher momentan, dafür bleibt viel Zeit für die Tiere und Umbauten am Gelände. Nicole Döbeli

Die Weinbergschnecken in Elgg erhalten eine neue Feldanlage. Foto: Sabina Bobst

Zur Saisoneröffnung findet auf der Elgger Schneckenfarn eigentlich jeweils der traditionelle Schnecken-Götti-Apéro statt. Dieses Jahr müsse er leider in den Sommer verschoben werden, teilen die Betreiber der Farm mit. Auf die Schnecken hat das keinen Einfluss: «Sie sind wach, bekommen noch mehr Beachtung und fühlen sich sichtlich wohl», heisst es weiter. Die Natur halte sich an ihre eigenen Regeln und Gesetze und so wachse auch in Krisenzeiten das Grün.