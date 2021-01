Wetterchaos in Europa – Kälterekord in der Schweiz – «Mini-Sommer» in Griechenland Eisige Kälte hat die Schweiz fest im Griff. In Samedan im Engadin war es seit 2012 nicht mehr so kalt. Auch Spanien versinkt im Scheechaos. Zeitgleich geniessen die Griechen Strandwetter. /red

Eisige Kälte: Morgenstimmung mit Blick ins verschneite und winterliche Emmental und die Berner Alpen. (9. Januar 2021) Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Die Nacht auf Montag ist in der Schweiz wiederum sehr frostig gewesen. Vielerorts war es die bisher kälteste Nacht dieses Winters, wie die Wetterdienste übereinstimmend auf Twitter meldeten. Spitzenreiter war die Glattalp mit sibirischen minus 34,7 Grad.

Aber auch in La Brévine NE und Andermatt UR wurden unter -26 Grad gemessen. In tiefen Lagen gab es teilweise ebenfalls strengen Frost. So zeigte das Thermometer in Ilanz GR -17,1 Grad, in Visp VS -14,8 Grad, in Frutigen BE -12,5 Grad und in Marsens FR -12,1 Grad. In Samedan GR war es gar die kälteste Nacht seit 2012. Dort wurden minus 29,6 Grad registriert.

Sibirisch kalt war es aber nur auf über 600 Meter. Mit Bise und Hochnebel liegen die Temperaturen laut MeteoNews im Flachland am Montagmorgen bei minus 3 bis minus 2 Grad.

Auch an anderen Orten in Europa wurde es am Wochenende kalt. Spanien hat das schlimmste Winterchaos seit 50 Jahren erlebt. Sturmtief «Filomena» forderte mindestens vier Menschenleben und legte vor allem Madrid mit historisch heftigem Schneefall lahm. Und nun folgt bittere Kälte.

Ein Mann schaufelt in Madrid den Eingang zu seiner Wohnung frei. (9. Januar 2021) Foto: Pablo Blazquez Dominguez (Getty Images)

Griechen freuen sich über «Mini-Sommer»

Ganz anders sieht die Lage in Griechenland aus. Die derzeitige Warmfront hat am Wochenende vor allem auf der Insel Kreta für sommerliche Temperaturen gesorgt. Von «Rekordwerten» und «Mini-Sommer» berichtete die griechische Presse am Sonntag – so seien etwa in der kretischen Hafenstadt Chania Spitzenwerte von bis zu 27 Grad erreicht worden. Aber auch in Athen und dem Rest des Landes strahlte die Sonne vom blauen Himmel und es wurden vielerorts mehr als 20 Grad gemessen.

Menschen an einem Strand in der Nähe von Athen geniessen den ungewöhnlich warmen Januarsonntag (10. Januar 2021). Foto: Pantelis Saitas (Keystone)

Das gute Wetter ist eine Folge von Südwinden aus Afrika, die warme Luft mit sich brachten. Zu beobachten war jedoch auch eine diesige Atmosphäre, weil die Sahara-Winde meist auch feinste Sandkörner mit sich führen.

Ein Wärmeschub zum Jahresanfang ist in Griechenland nicht selten. Das Phänomen ist seit dem Altertum bekannt und wird von Meteorologen «halkyonische Tage» genannt («Halkyon» steht für den Eisvogel). Ein grosses Hoch setzt sich dabei über dem Südosten Europas fest und erzeugt Sommerwetter mitten im Winter. Für einen Zeitraum von bis zu 14 Tagen ist es sonnig und relativ windstill, so dass auch das Meer mitten im Winter gut zu befahren ist.