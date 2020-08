Todesfall im Zoo Zürich – Schneeleopard Villy wurde eingeschläfert Im Alter von 17 Jahren musste der Schneeleopard Villy eingeschläfert werden, er litt an Altersgebrechen.

Schneeleopard Villy musste eingeschläfert werden. Zoo Zürich, Enzo Franchini

Mit seinen 17 Jahren war er einer der ältesten Zoobewohner überhaupt, nun wurde Schneeleopard Villy eingeschläfert. Villy litt laut Angaben des Zoos an Nierenversagen und Arthrose, dies sei typisch für Raubkatzen in diesem Alter. In den letzten Tagen nahmen die Beschwerden des Tieres zu, darum hat der Zoo entschieden, Villy von seinen Schmerzen zu erlösen und einzuschläfern.

Villy lebte knapp 14 Jahre im Zoo Zürich. Er kam als dreijähriges Männchen aus Tallinn nach Zürich. Mit seiner langjährigen Partnerin Dshamilja hatte er fünf Kinder, diese leben mittlerweile in anderen Zoos in Europa und den USA. Entgegen seiner Natur war Villy ein sehr sozialer Kater, Schneeleoparden sind in der Regel eher Einzelgänger. Nicht so Villy, er musste auch während der Geburtszeit nicht von Dshamilja getrennt werden, schreibt der Zoo in einer Mitteilung.

Bald Nachwuchs?

Im Zoo leben nun noch zwei Schneeleoparden: Saida und Shahrukh. Die beiden sind zweijährig und stehen somit kurz vor der Geschlechtsreife. Diese tritt bei den Schneeleoparden zwischen zwei und vier Jahren ein. Mit Saida lebt auch noch etwas Villy weiter im Zoo Zürich, sie ist eine Enkelin von Dshamilja und Villy.

Villy, hier mit einer seiner Tochter, galt als sozialer Kater. Zoo Zürich, Peter Bolliger

gvb