Baustelle in Hagenbuch – Schneiterstrasse zwei Wochen lang gesperrt Anwohner werden gebeten, ausserhalb der Baustelle zu parkieren. Die Zufahrten können nicht benutzt werden. Nicole Döbeli

Ab dem 15. Juni kann die Schneiterstrasse in Hagenbuch nicht mehr befahren werden. Foto: Peter Würmli

Seit dem 23. März 2020 erneuert das kantonale Tiefbauamt die Schneiterstrasse in Hagenbuch zwischen Oberschneit und Unterschneit. Für die abschliessenden Arbeiten am Strassenbelag sperrt das Amt aus Gründen der Einbauqualität sowie der Verkehrs- und Arbeitssicherheit den ganzen Strassenabschnitt vollständig für sämtlichen Verkehr. Die Vollsperrung beginnt am Montag, 15. Juni, 7 Uhr und dauert bis Montag, 29. Juni, 5 Uhr.