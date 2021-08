Tagging in Winterthur – Schnell hingeschmiert – teuer bezahlt Jugendliche wüssten oft nicht, welche Schäden sie mit Wandschmierereien anrichten, sagt Jugendanwalt Jan Doležal. Über einen krassen Fall aus Winterthur und die Subkultur der Tags. Heinz Zürcher

Zum Anbringen der Tags werden meistens Spraydosen und wasserfeste Stifte verwendet. Foto: Madeleine Schoder

Bis Marco* in flagranti erwischt wurde, hatte er ganze Arbeit geleistet. In nur einem Jahr hat er mit seinen Wortbildzeichen – sogenannten Tags – einen immensen Sachschaden angerichtet. Die Jugendanwaltschaft Winterthur spricht von einem Franken-Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich. 2019 hat Marco nicht weniger als 81 Mal entweder selber zum schwarzen Stift und zur Spraydose gegriffen – oder dann ist der 17-Jährige für seinen gleichaltrigen Kumpel Schmiere gestanden, wenn sie in Winterthur ihre Schriftzeichen auf Fassaden, Unterführungen, Geländern, Kandelabern und Firmengebäuden verewigten.



In zwei Fällen drang Marco dazu unbefugt in ein Gebäude ein oder verschaffte sich Zugang auf ein abgesperrtes Gelände. Deshalb muss er sich vor der Winterthurer Jugendanwaltschaft nicht nur wegen mehrfacher Sachbeschädigung verantworten, sondern auch wegen mehrfachen Hausfriedensbruchs. Dem Lehrling drohen ein bedingter Freiheitsentzug und eine saftige Rechnung, die er noch viele Jahre lang abbezahlen muss und sein Leben einschränken wird.

