Zürich soll smarte Ampeln prüfen – Schneller Grün für Velofahrerinnen und Fussgänger Künftig sollen Lichtsignal-Anlage nicht mehr nur das Durchkommen für den motorisierten Verkehr optimieren. Das fordert eine überraschend grosse Mehrheit im Kantonsrat. Hélène Arnet

Auf der Walchebrücke: Nicht alle beklagen sich über zu lange Rotphasen für zu Fuss Gehende. Foto: TA

Thomas Schweizer (Grüne, Hedingen) bezeichnet die Lichtsignale, an denen Fussgängerinnen und Fussgänger drücken müssen, um Grün zu bekommen, als «Bettelampeln». Und diese, so sagte er am Montagnachmittag im Kantonsrat, seien seit fünfzig Jahren nicht verbessert worden.