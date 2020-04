Verkehrskontrollen – Schnellfahrer in Elsau und Neftenbach gestoppt Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstagmorgen und -nachmittag in Oberschottikon auf dem Gemeindegebiet von Elsau sowie in Neftenbach zwei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und dabei zehn Schnellfahrer gestoppt. Angelika Nido

In Elsau und Neftenbach sind am Gründonnerstag zehn Schnellfahrer von der Polizei gestoppt worden. Symbolbild (mad)

Verkehrspolizisten führten am Donnerstagmorgen, auf der St. Gallerstrasse in Oberschottikon, in beiden Fahrtrichtungen, Geschwindigkeitskontrollen mit einem Lasermessgerät durch. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurden dabei eine Personenwagenlenkerin und drei Personenwagenlenker mit Geschwindigkeiten zwischen 101 und 115 km/h, anstatt der erlaubten 80 km/h, gemessen. Zwei der Fahrzeuglenkenden wurden beim Statthalteramt und zwei bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Am Donnerstagnachmittag erfolgte in Neftenbach auf der Schaffhausenstrasse eine weitere Laserkontrolle. Gemessen wurde auch hier in beiden Fahrtrichtungen. In Neftenbach mussten insgesamt sechs Schnellfahrer angehalten werden. Sie durchfuhren die Messstelle im 80-iger-Bereich mit Geschwindigkeiten zwischen 104 und 120 km/h. Dem schnellsten Autolenker, einem 30 Jahre alten Schweizer, wurde der Führerausweis vor Ort entzogen. Alle sechs Fahrer werden bei den zuständigen Untersuchungsbehörden angezeigt.