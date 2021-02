Der FCW nach dem Sieg in Basel – Schöner Empfang – nächste Prüfungen Dem FCW schlug mit dem 6:2 im Cup in Basel eine seiner grossen Stunden. Den geniessen und dann in Neuenburg weiterfahren – das ist nun das Ziel im Alltag. Hansjörg Schifferli

Ein historisches Resultat: Der FCW siegt in Basel 6:2. Foto: Freshfocus

6:2 in Basel und das in einem K.o.-Spiel – das war ein «Jahrhundertresultat» des FCW. «Das ist es in der Tat», sagte noch tags darauf auch Oliver Kaiser, der Leiter Sport des FCW, gewiss nicht der Mann der rhetorischen Superlative. Es war ja weniger der Sieg, der gegen den FCB irgendwann in diesem Jahrhundert mal fällig war. Der Knaller war die Höhe. Und Reaktionen bekamen die Exponenten aus der ganzen Fussballschweiz.

Den altgedienten FCW-Trainer Ralf Loose beeindruckte nicht zuletzt der Empfang, der seiner Mannschaft zuteilwurde, als ihr Bus am späteren Abend auf dem «Schützi»-Areal vorfuhr. Über 100 standen da schon, schwenkten Fackeln und brannten dann ein Feuerwerk ab – durchaus in Corono-tauglicher Berücksichtigung der Distanzen. «Das war eindrucksvoll, das war ein Highlight», freute sich Loose, wie die Spieler auch. Es war eine kleine Entschädigung dafür, dass sich das eigentliche Ereignis in einem leeren Stadion abgespielt hatte.