Covid-Zertifikat in Winterthur – Schönes Wetter macht Zertifikatspflicht in Beizen hinfällig Dank des schönen Wetters mussten Restaurants nur wenige Zertifikate kontrollieren. Die Wirte machen sich trotzdem sorgen. Andrea Thurnherr

Die Winterthurer Beizen sind gut besucht – jedoch nur draussen. Foto: Marc Dahinden

Mittagszeit in der Winterthurer Altstadt, die Septembersonne brennt, und die Beizen scheinen an diesem Montag gut besucht. Blieb der befürchtete Nachfrageeinbruch wegen der neuen Zertifikatspflicht also aus? «Bis jetzt waren die Massnahmen kaum ein Thema», sind sich die Wirte einig.

Im Pulcinella sitzen die Gäste draussen, ins Innere des Restaurants hat sich niemand verirrt. Gleiches bei der Grepery, bei Frisk Fisk und bei der ganzen Reihe an Restaurants auf dem Neumarkt vom Goldenen Horn bis Typisch Thai. Die Gäste geniessen das schöne Wetter, in Innenräume geht höchstens, wer die Toilette sucht.