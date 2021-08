6 Lehren aus der Kanzlerdebatte – Scholz setzt sich in der Mitte fest Während Armin Laschet und Annalena Baerbock sich beharkten, konnte Olaf Scholz in der Mitte den Vernünftigen spielen. Eine Blitzumfrage kürte ihn denn auch zum Sieger des ersten TV-Triells. Dominique Eigenmann aus Berlin

Die drei Anwärter auf das deutsche Kanzleramt: Olaf Scholz (SPD, 63, rechts), Armin Laschet (CDU, 60) und Annalena Baerbock (Grüne, 40) beim ersten TV-Triell in Berlin. Foto: Michael Kappeler (AFP)

Erstmals haben am Sonntagabend drei Kandidaten für die deutsche Kanzlerschaft im Fernsehen debattiert. Einen Monat vor der Bundestagswahl standen sich im Studio der Privatsender RTL und ntv der Sozialdemokrat Olaf Scholz, der Christdemokrat Armin Laschet und die Grüne Annalena Baerbock gegenüber.

Endlich wurde um Inhalte gestritten

Der deutsche Wahlkampf drehte sich bisher, wenigstens was die Bewertung der Kanzleranwärter anging, fast ausschliesslich um Nebensächlichkeiten. Annalena Baerbock stürzte nach ihrem anfänglichen Höhenflug in den Umfragen scheinbar unaufhaltsam ab, weil sie ihren Lebenslauf hochgeföhnt und in einem Buch abgeschrieben hatte. Armin Laschet, der mit Nordrhein-Westfalen immerhin das grösste deutsche Bundesland regiert, galt nach einem unpassenden Lacher im Katastrophengebiet auf einmal als liederlicher Mensch und Versager. Olaf Scholz wiederum, dem keine vergleichbaren Fehler unterliefen, stieg unversehens zum Liebling der Umfragen auf.