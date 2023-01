Nach Lambrechts Rücktritt – Scholz hat einen neuen Verteidigungsminister Nach dem Rücktritt von Christine Lambrecht ist die Nachfolge nun klar. Der Bundeskanzler holt den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius in die Bundesregierung. Georg Ismar

Gilt als sehr erfahrener Politiker: Boris Pistorius soll neuer Verteidigungsminister werden. Foto: Keystone

Der bisherige niedersächsische Innenminister Boris Pistorius soll gemäss Regierungskreisen neuer Verteidigungsminister werden.

Pistorius, 62, wirkt sein ganzes politisches Leben in Niedersachsen, ist aber schon öfter für bundespolitische Ämter gehandelt worden. In seinem Bundesland hat er sich als profilierter Fachpolitiker und Anwalt für die innere Sicherheit profiliert.

Pistorius ist ein sehr erfahrener Politiker, eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Lambrecht-Nachfolge erfüllt er also voll und ganz. Seit fast neun Jahren ist er Innenminister in Hannover. Eigentlich galt Pistorius als Favorit für die Nachfolge von Innenministerin Nancy Faeser, falls die, was wahrscheinlich ist, als Spitzenkandidatin nach Hessen geht. Nun kommt es anders.

Scholz hatte zuvor eine schnelle Entscheidung über die Nachfolge von Christine Lambrecht angekündigt, die am Montag zurückgetreten war. «Ich habe eine klare Vorstellung und das wird sehr schnell für alle bekannt werden, wie das weitergehen soll», sagte er am Montag.

Kanzler Scholz sagte noch am Montag: «Ich habe eine klare Vorstellung und das wird sehr schnell für alle bekannt werden, wie das weitergehen soll.» Foto: Clemens Bilan (Keystone)

Scholz hatte Lambrechts Rücktritt angenommen und ihr für ihre Arbeit genannt. Er habe mit ihr jahrelang «gut und gerne» zusammengearbeitet. Lambrecht habe sich «mit ungeheurem Einsatz darum gekümmert, dass jahrzehntelang ausgetrampelte Pfade verlassen werden und wir den grossen Aufbruch hinbekommen, der für die Landesverteidigung nötig ist, aber auch für die Ukraine».

Lambrecht machte zuletzt Schlagzeilen wegen eines auf Instagram veröffentlichten, missglückten Silvestervideos. Aber schon zuvor hatten ihr Kritiker fehlende Sachkenntnis, Probleme bei der Beschaffung für die Bundeswehr oder auch misslungene Auftritte in der Öffentlichkeit vorgeworfen. In der Pressemitteilung zu ihrem Rücktritt kritisierte Lambrecht die Rolle der Medien: «Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu.» Deshalb habe sie sich entschieden, ihr Amt zur Verfügung zu stellen. Eigene Fehler räumte Lambrecht in ihrer Erklärung nicht ein.

Christine Lambrecht hinterlässt viele Baustellen. (Archivbild) Foto: Carsten Koall (Keystone)

