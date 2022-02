Ukraine-Krise – Scholz sucht einen Platz auf der Bühne Wo ist Olaf Scholz? Nach scharfer Kritik an der Zurückhaltung des neuen deutschen Kanzlers fliegt dieser nun endlich nach Washington – und bald auch nach Moskau. Dominique Eigenmann aus Berlin

Sieht so Führungsstärke aus? Der deutsche Kanzler Olaf Scholz wird in der Ukraine-Krise für seine Zurückhaltung stark kritisiert. Foto: John MacDougall (AFP)

Die Frage, wer nach Angela Merkels Abgang Europa in einer Krise anführen würde, ist fürs Erste beantwortet: nicht deren Nachfolger Olaf Scholz, sondern der französische Präsident Emmanuel Macron. Die meisten Fäden in den diplomatischen Bemühungen, einen Einmarsch Russlands in der Ukraine zu verhindern, laufen derzeit nicht in Berlin zusammen, sondern in Paris.