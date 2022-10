Gute Miene zum Krisen-Lunch: Der französische Präsident Emmanuel Macron (links) empfing am Mittwoch den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Paris zum Mittagessen. Foto: AFP

Gut, dass der deutsche Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch zusammen gespeist haben. Gemeinsame Essen auf höchster Ebene haben schon oft das deutsch-französische Verhältnis entkrampft, wenn nicht sogar gerettet. Zur Männerfreundschaft zwischen Jacques Chirac und Gerhard Schröder kam es erst, nachdem die beiden ihre hitzigen Machtproben bei einem «dîner» im Elsass für beendet erklärt hatten.

Für Europa wäre es wünschenswert, wenn sich Scholz und Macron wieder näherkämen. Zuletzt haben sie gar nicht mehr versucht, ihren Hader miteinander zu verheimlichen. Im Schloss Fontainebleau, wo sich am Mittwoch eigentlich die Ministerinnen und Minister beider Regierungen treffen sollten, bleiben die langen Tafeln nun erst mal leer. In Brüssel stichelte Macron jüngst über die «isolierten» Deutschen, die er stets an den grossen europäischen Tisch zurückzuholen versuche.

Interessenkonflikte und Enttäuschungen gab es zwischen Berlin und Paris schon immer. So hielt Macron 2017 eine Rede über die Eigenständigkeit Europas, die Kanzlerin Angela Merkel dann aus Pariser Sicht aber ignorierte, vielleicht, weil Macron etwas zu eigenständig das europäische Menü bestimmen wollte. Verstimmungen wie diese aber liessen sich dann doch immer wieder bei einem Glas Wein überwinden: Zum Abschied lud Macron die Kanzlerin ins Burgund ein, die beiden wirkten da längst wie alte Vertraute. Macron und Scholz haben diese Nähe zueinander offensichtlich bisher nicht entwickelt.

Doch jenseits des Atmosphärischen mehren sich auch grundsätzliche Streitfragen. Während Paris weiter auf Atomkraft setzt, wollte Berlin lieber eine Gaspipeline über die Pyrenäen durchsetzen, die Frankreich aber ablehnte. Noch heikler sind militärische Themen: Deutschland gibt jetzt zwar Milliarden aus für die lange vernachlässigte Aufrüstung, lässt Frankreich aber nicht teilhaben an den möglichen industriellen Profiten. Das deutsch-französische Kampfflugzeugprojekt FCAS stockt, während die Bundesregierung F-35-Jets aus US-Produktion bestellt und mit den USA und Israel einen Raketenschirm entwickelt.

Der Ukraine-Krieg verstärkt einen alten Grundkonflikt zwischen Berlin und Paris. Macron wirbt seit Jahren für «europäische Souveränität», also Unabhängigkeit. Für die Verteidigung heisst das, auf europäische Technologie und deutsch-französische Führung zu setzen. Deutschland dagegen setzt auf das grössere Militärbündnis Nato und mittlerweile auch wieder stark auf Kriegsgerät aus Amerika.

Dieser Streit könnte in dauerhafte Entfremdung münden, zumal in Paris ohnehin der Verdacht wächst, dass sich Berlin zunehmend abwendet. «Deutschland blickt mehr und mehr nach Osten», schreibt etwa der Historiker Jacques-Pierre Gougeon in «Le Monde». Aus französischer Sicht ist die Bundesregierung spätestens seit Beginn des Ukraine-Kriegs immer stärker mit Mittel- und Osteuropa beschäftigt und könnte sich im Zuge einer weiteren EU-Erweiterung Richtung Osten noch mehr als Mittelpunkt Europas begreifen – auf Kosten Frankreichs.



Am deutsch-französischen Tisch hat man viel gestritten, aber immer auch gewusst, dass man einander brauchte. Chirac und Schröder haben im gemeinsamen Widerstand gegen den Irak-Krieg 2003 gelernt, dass man den USA nicht immer trauen kann. US-Präsident Joe Biden mag jetzt der wichtigste Verbündete sein gegen das Russland Wladimir Putins – aber wer weiss schon, wer nach Biden kommt?



