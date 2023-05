FCW-Topskorerin Elena van Niekerk – «Schon auf dem Flügel wäre ich aufgeschmissen» Die Frauen des FC Winterthur können sich auf ihre beste Torschützin verlassen. In der Sturmspitze fühlt sich Elena van Niekerk am wohlsten. Urs Kindhauser

Wenn Elena van Niekerk loszieht, rennen die meisten Gegnerinnen hinterher. Foto: Urs Kindhauser

26 Tore in 15 Meisterschaftsspielen, fünf weitere im Cup: Wer solche Werte vorweisen kann, der weiss, wo das Tor steht. Elena van Niekerk weiss das zweifelsohne. Dabei definiert die 25-jährige Topskorerin der FCW-Frauen ihr Team gerade nicht über herausragende Individualistinnen: «Das Kollektiv ist wichtiger, als dass eine Einzelne heraussticht», ist sie überzeugt. Nun steht die Mannschaft kurz davor, die Rückkehr in die Nationalliga B zu realisieren. Einen Punkt braucht es dafür noch. Der kann am Samstag im Auswärtsspiel gegen Wädenswil realisiert werden.