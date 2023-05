Schlacht um Bachmut – Schon jetzt eine Niederlage der Russen Bachmut ist im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu einem Symbol geworden. Aber nicht zu dem, das Putin sich für den 9. Mai gewünscht hatte. Sebastian Gierke

Unzufrieden mit der Unterstützung aus Moskau: Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagner-Gruppe, und seine Söldner, die für Russland Bachmut erobern sollen. Foto: AFP

Seit mehr als zehn Monaten wird um Bachmut bereits gekämpft, versuchen die russischen Streitkräfte diese eine Stadt im Donbass zu erobern. In den vergangenen drei Wochen haben sie die Intensität ihrer Angriffe noch einmal gesteigert. Bis zum heutigen 9. Mai sollte die Eroberung geschafft sein, so die naheliegende Vermutung. Bis zu jenem Tag, an dem ganz Russland jedes Jahr den Triumph der Sowjetarmee über Nazideutschland feiert. Das Datum bedeutet dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sehr viel.