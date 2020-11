Junge Islamisten in Winterthur – Schon letztes Jahr gab es eine Razzia Nach dem Attentat in Wien wurden in Winterthur zwei junge Männer verhaftet. Die beiden sind Teil einer grösseren und gut vernetzten Szene, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Delia Bachmann

Nach dem Attentat in Wien wurden zwei «Kollegen» aus Winterthur verhaftetet. Beide waren den Behörden schon bekannt. Foto: Leserbild

Vor knapp zwei Wochen nahm die Zürcher Kantonspolizei zwei Männer im Alter von 18 und 24 Jahren in Winterthur im Grüzefeldquartier fest. Wenige Monate vor dem Anschlag in Wien hatten die beiden Verhafteten den 20-jährigen Attentäter in dessen Wohnung besucht. Die beiden sitzen noch immer in Untersuchungshaft, ihnen wird Unterstützung einer kriminellen Organisation vorgeworfen.

Eine Recherche der «NZZ am Sonntag» zeigt nun, dass die beiden Verhafteten zu einem grösseren Netzwerk gehören. So besuchten sie in Wien die Tauhid-Moschee, in der sich offenbar immer mal wieder Jihadisten versammelten. Die Moschee wurde vier Tage nach dem Anschlag, bei dem 4 Menschen starben und 22 weitere verletzt wurden, von den österreichischen Behörden geschlossen.