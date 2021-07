Prominente übers Nationalteam – «Schon lustig, wie schnell sich die öffentliche Meinung ändern kann» Von der TV-Moderatorin bis zur Olympiasiegerin: So sehen bekannte Schweizerinnen und Schweizer die Nationalmannschaft vor dem Viertelfinal gegen Spanien. Daniel Schneebeli , Simon Graf , Holger Alich , René Hauri , Alexandra Stäuble , Martin Sturzenegger , David Wiederkehr

Diese Flagge ist wieder hoch im Kurs: Ein Schweizer Fan feiert den Achtelfinal-Sieg gegen Frankreich an der Langstrasse. Foto: Boris Müller

Sandra Studer, TV-Moderatorin: «Dieser Frankreich-Match war einfach der Hammer»

Sandra Studer ist halb Spanierin, trotzdem wird sie der Schweiz die Daumen drücken. Foto: René Ruis (Keystone)

«Eigentlich bin ich kein Fussballfan, aber dieser Frankreich-Match war einfach der Hammer. Am anderen Morgen war ich vollkommen heiser. Obwohl ich halb Spanierin bin, werde ich am Freitag für die Schweiz sein, ich bin schliesslich hier aufgewachsen. Wir haben durchaus Chancen, die Schweizer Mannschaft ist eine gute Mischung. Von Verteidiger Akanji über Supergoalie Sommer und Torschütze Seferovic bis zu den Saftwurzeln Xhaka und Shaqiri, die immer ein bisschen anecken. Die Spanier sind noch sehr jung, und die ganz Grossen Namen sind nicht mehr dabei. Ich freue mich riesig. Wir schauen das Spiel mit unserem Nachbarn Stefan Gubser. Er wird Paella kochen. Und am Samstag werde ich wohl heiser in meine Gesangsstunde gehen.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung