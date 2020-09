Dutzende neue Corona-Fälle – Schon wieder Corona-Ausbruch in Elgg Erneut über 30 Bewohnende und Mitarbeitende infiziert: Das erst vor wenigen Tagen wiedereröffnete Pflegezentrum Eulachtal muss schon wieder dichtmachen. Mirko Plüss

Ein Screenshot des kantonalen Lageberichts: Elgg sticht seit Dienstag heraus. Hier der Link dazu.

Am Dienstag meldete der Kanton, dass in der Gemeinde Elgg mit knapp 3800 Einwohnern in den letzten sieben Tagen 25-27 Personen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Nun ist der Grund für den Ausbruch bekannt: Im Pflegezentrum Eulachtal haben sich erneut zahlreiche Personen angesteckt.