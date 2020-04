Pensionskasse der Stadt Winterthur – Schon wieder ein Chefwechsel Am 1. September übernimmt Stephan Keller die Leitung der Pensionskasse der Stadt Winterthur. Er ist die vierte Person in dieser Funktion in nur zwei Jahren. Marc Leutenegger

Die Spitze der Pensionskasse der Stadt Winterthur bleibt in Bewegung. Foto: Johanna Bossart

Der Stiftungsrat der Pensionskasse der Stadt Winterthur (PKSW) hat Stephan Keller zum neuen Geschäftsführer ernannt, wie es in einer am Mittwochmorgen verschickten Mitteilung heisst. Er wird seine Stelle am 1. September 2020 von Martin Aggeler übernehmen.

Aggeler war erst im letzten November zur Vorsorgeeinrichtung gestossen. Er werde die Kasse «interimistisch» führen, hiess es damals, ohne Angabe eines Zeithorizonts. Die Übergangslösung wurde nötig, weil Aggelers Vorgängerin im letzten Herbst nach wenig mehr als einem Jahr gekündigt hatte. Nun wird die Kasse, die sich seit Jahren in einer Sanierung befindet, von der vierten Person in nur zwei Jahren geleitet.

Viel Erfahrung

Stephan Keller bringt allerdings viel Erfahrung zu seiner neuen Arbeitgeberin mit, wie der Stiftungsrat der PKSW betont. Seit knapp fünf Jahren leitet Keller die Pensionskasse der Bank J. Safra Sarasin. Davor führte er unter anderem bei der Winterthur Leben die Frontorganisation für verbandliche Pensionskassen und hatte später die Leitung für das institutionelle Geschäft der Axa Investment Managers in der Schweiz inne.

Dank diesem Leistungsausweis und der hohen Flexibilität Kellers habe die nahtlose Übernahme der Geschäftsführung der PKSW gewährleistet werden können, schreibt der Stiftungsrat der Kasse.