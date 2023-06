Ärztezentrum Turbenthal – Schon wieder stehen Patienten vor verschlossener Tür Per Zettel informiert das Team über die Schliessung der Praxis. Der Inhaber beschwichtigt. Trotzdem bereitet sich die Gemeinde auf den Notfall vor. Bettina Schnider , Noah Salvetti

Wer hier einen Termin hat, kann gleich wieder umdrehen: Das Ärztezentrum Turbenthal ist zurzeit «wegen Krankheit» geschlossen. Foto: Noah Salvetti

Wer Anfang Woche einen Termin im Ärztezentrum Turbenthal hatte, der war vergebens gekommen. «Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir zurzeit in der Praxis nicht arbeiten», war am Montag auf einem Zettel an der Glastür zu lesen. Unterzeichnet wurde er vom MPA-Team und einer Ärztin.