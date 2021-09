ZKB Coop Hüntwangen – Schon wieder wird ein Bankomat gesprengt In Hüntwangen flog am frühen Sonntagmorgen ein Bankomat in die Luft. Der Sachschaden ist gross, die Täterschaft flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen. Daniela Schenker

Der Geldautomat wurde durch die Detonation zerstört Foto: Kantonspolizei Zürich

In den frühen Morgenstunden des Samstags sind die Anwohnerinnen und Anwohner in der Umgebung des Coop Hüntwangen durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Die Nachricht macht in den sozialen Medien schnell die Runde: Der Bankomat der Zürcher Kantonalbank wurde in die Luft gesprengt. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt im Verlauf des Vormittags den Vorfall, der sich kurz nach 2 Uhr zugetragen hat.

Durch die Detonation wurde der in die Fassade eingebaute Automat zerstört. Das betroffene Gebäude und das darin untergebrachte Fitnessstudio wurden stark, das gegenüberliegende Verkaufsgeschäft leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Franken. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung sind die Täter noch immer auf der Flucht. Nach jetzigem Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass die Unbekannten kein Bargeld erbeuten konnten, schreibt die Kantonsppolizei in einer Medienmitteilung.

Zeugenaufruf Infos einblenden Personen, die Angaben zum Tathergang machen können oder in der Region Rafzerfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen das Forensische Institut Zürich, die Stadtpolizei Bülach, das Grenzwachtkorps, die Feuerwehr Eglisau und ein privates Bauunternehmen im Einsatz.

Nicht das erste Mal

Die Region ist nicht zum ersten Mal von einem Vorfall dieser Art betroffen. Am 24. Juni flog der CS-Bankomat vor der Landi in Eglisau in die Luft. Es entstand Sachschaden von mehreren 100’000 Franken. Der Betrieb der umliegenden Geschäfte und der Tankstelle war wegen der Sprengung des Geldautomaten für mehrere Stunden beeinträchtigt.

Die Zürcher Kantonalbank hat in der Folge wegen dieser kriminellen Aktivitäten mehrere Bankomaten stillgelegt, unter anderem jenen in der Nachbargemeinde Rafz. Die Kundschaft musste dort erst auf andere Filialen, dann auf ein Provisorium beim Gemeindehaus ausweichen. Am Montag, 13. September, ist der Automat am ursprünglichen Standort an der Bahnhofstrasse 5 aber wieder in Betrieb genommen worden.

