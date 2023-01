Tierquälerei in Winterthur – Schrebergärtner liess seine Kaninchen, Tauben und Hühner verhungern Bei einer Kontrolle stiess das Veterinäramt in einer Pünt auf verhungerte und verwahrloste Kleintiere. Die Staatsanwaltschaft hat deren Besitzer bestraft. Patrick Gut

Kleintierhalter müssen für das Wohl ihrer Tiere besorgt sein. Dazu gehört, dass die Tiere Zugang zu Nahrung und Wasser haben. Symbolfoto: Reto Schneider

Den Mitarbeitenden des kantonalen Veterinäramtes bot sich kein schönes Bild, als sie Anfang März in einer Pünt – so werden in Winterthur Schrebergärten genannt – eine Kontrolle durchführten. Sie fanden stark unterernährte Tauben, Hühner und Kaninchen.