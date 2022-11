Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Schreiben gegen das Jugend-Aus Haymo Empl hat schon 300 Leserbriefe geschrieben. Die ersten als CVP-Gemeinderat und Präsident des Trägervereins des Jugendhauses. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Geschlossenes Jugendhaus in der Steinberggasse, Februar 1982. Eines von rund 70’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Andreas Wolfensberger / Bildarchiv.winterthur.ch

Das Winterthurer Jugendhaus stand seit seinem bald 60-jährigen Bestehen schon zweimal vor dem Aus. Zum ersten Mal vorübergehend geschlossen wurde es 1974, als eine militante Gruppe Jugendlicher für viel Unruhe sorgte.

Die zweite vorübergehende Schliessung folgte in den 1980er-Jahren, als Jugendliche nach dem Zürcher Vorbild ein «autonomes Jugendzentrum» forderten. Zwar unterstützte der Trägerverein des Jugendhauses das Autonomieexperiment der Jugendlichen, doch dieses scheiterte zum Schluss doch, und das Jugendhaus wurde im Februar 1982 erneut für ein paar Monate geschlossen.

In dieser turbulenten Zeit war der damalige CVP-Gemeinderat Haymo Empl Präsident des Trägervereins. Er übte sein Amt mit viel Umsicht und Verständnis für die Jugendlichen aus und stand dafür auch öffentlich ein. Im Herbst 1981 zum Beispiel reagierte er umgehend auf einen Leserbrief im «Landboten», der am Jugendhaus Kritik übte. Er bat – ebenfalls in einem Leserbrief – um Verständnis für die schwierige Situation und warb für einen Beitritt zum Trägerverein.

Das war der erste Leserbrief, den Haymo Empl schrieb. Viele weitere folgten. Über 300 Leserbriefe zu politischen, kulturellen, kirchlichen und umweltpolitischen Themen wurden in den letzten 40 Jahren von ihm veröffentlicht. Am nächsten Samstag, 3. Dezember, 14 bis 15 Uhr, liest Haymo Empl einige davon in der Sammlung Winterthur vor und diskutiert deren gesellschaftliche und politische Zusammenhänge. Es gibt noch wenige freie Plätze (Reservation: 052 267 51 55)!

