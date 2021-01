Sie sind nun seit neun Monaten bei GC. Was würden Sie gerne in Ihrem Zwischenzeugnis lesen?

Gute Frage. Ich finde mich überhaupt nicht so wichtig. Vielleicht hört sich das komisch an, weil ich hie und da in der Zeitung stehe. Aber es geht nicht um mich oder darum, was in meinem Zwischenzeugnis steht. Das Wichtigste ist, dass die Tendenzen für den Verein in die richtige Richtung zeigen. Da sind wir auf einem guten Weg.