Ausgangslage an der Spitze

Das Qualifying hat mit einer kleinen Überraschung geendet: Max Verstappen schaffte es erstmals seit dem zweiten Rennen der Saison in Österreich, die Mercedes-Frontreihe zu sprengen. Der Niederländer geht hinter Hamilton ins Rennen, der es im zweiten Teil des Qualifyings um zwei Sekunden gerade noch schaffte, eine schnelle Runde zu beginnen und sich fürs Q3 zu qualifizieren. Dies wegen einem Unfall von Vettel, der zu viel riskierte und in der Streckenbegrenzung landete. Der Deutsche wird in seinem 250. F1-GP von Platz 14 aus ins Rennen gehen, sein Teamkollege Leclerc startet auf 10.

Hier der Crash von Vettel: