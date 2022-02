FCW nach dem 4:2 in Thun – Schritt für Schritt

mit Alex Frei Das 4:2 in Thun war bisher – als Resultat und Leistung – das bisher wertvollste Ergebnis des FC Winterthur in diesem Jahr. Noch ist die Zeit kurz, aber ihre ersten Schritte 2022 brachten die Winterthurer weiter. Hansjörg Schifferli

Bei seinem zweiten Tor des Abends zur 2:1-Führung des FCW lässt Roberto Alves Thuns Goalie Nino Ziswiler keine Chance. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Der FC Winterthur fuhr zwar nach dem 4:2 in Thun wieder mal als Leader der Challenge League heim. Aber niemanden überraschte, dass er schon am frühen Samstagabend danach vom FC Aarau wieder abgelöst wurde. Nur fünf Minuten brauchten die Aargauer zu ihrem ersten Treffer in Kriens, am Schluss waren es fünf. Dennoch war das vierte Wochenende des Fussballjahres 2022 für den FCW ein Erfolg. Zum einen ist ein Sieg in Thun, zumal ein so klar verdienter wie dieser, immer eine starke Leistung, also auch ein Wert an sich.