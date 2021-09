US-Bundesstaat North Carolina – Schüler durch Schüsse an Highschool getötet Auf einer US-Schule sind Schüsse gefallen. Ein Jugendlicher ist im Spital an seinen Schusswunden gestorben. Der mutmassliche Schütze ist gefasst worden.

Bei einem Schusswaffenangriff in einer Schule im US-Bundesstaat North Carolina ist am Mittwoch ein Jugendlicher erschossen worden. Der Schütze habe an der Mount Tabor Highschool in Winston-Salem das Feuer eröffnet, teilte die Polizei mit. Ein Schüler sei mit Schusswunden ins Krankenhaus gebracht worden und dort seinen Verletzungen erlegen.

Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen Mitschüler des Opfers handeln soll, konnte zunächst fliehen. Kurze Zeit später wurde er festgenommen.

Die USA werden immer wieder von tödlichen Schusswaffenangriffen in Schulen erschüttert. An einer anderen Highschool in North Carolina war am Montag ein Schüler durch Schüsse verletzt worden.

