Frischluft wegen Corona – Schüler müssen sich wärmer anziehen Schulen empfehlen Kindern warme Kleidung, da sie die Klassenzimmer regelmässig lüften. Die Kanti Rychenberg hat zudem eine eigene Triage-Station eingerichtet. Seuzach setzt auf Masken. Rafael Rohner , Andrea Thurnherr

Nach zwei Wochen Herbstferien kehren die Schülerinnen und Schüler zurück an die Schulen. Foto: Madeleine Schoder

Die Kantonsschule Rychenberg empfiehlt in einem kürzlich versandten Newsletter allen Schulangehörigen dringend, «sich warm zu kleiden und eine Jacke oder einen Pullover in Reserve zu halten». Grund dafür ist regelmässiges Lüften in den Klassenzimmern, um das Risiko einer Corona-Übertragung zu reduzieren.

Die Massnahme soll aber mit Augenmass umgesetzt werden, wie Rektor Christian Sommer auf Anfrage sagt: «Tiefkühlen geht nicht. Wir wollen nicht, dass die Schüler krank werden.» Regelmässiges Stosslüften sei aber wichtig. Es könne daher etwas kühler werden, vor allem in den Gängen, auch weil das Gebäude energetisch nicht auf dem neusten Stand sei.