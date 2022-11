Strafbefehl aus Winterthur – Schüler setzte sich auf Schienen und brachte S-Bahn zum Halten Ein 18-Jähriger hat am HB Winterthur den Bahnverkehr gestört. Die Staatsanwaltschaft hat ihn dafür zu einer Geldstrafe und einer Busse verurteilt. Patrick Gut Madeleine Schoder (Foto)

Am Hauptbahnhof Winterthur setzte sich ein Schüler um 1 Uhr früh kurzerhand auf die Schienen des Gleises 5. Die einfahrende S-Bahn musste deshalb stoppen. Foto: Madeleine Schoder

Was den 18-jährigen Schüler an jenem Donnerstag in der Früh Ende Juni dieses Jahres geritten hat, geht nicht aus dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland hervor. Der vorläufig aufgenommene Afghane überquerte kurz vor ein Uhr morgens mehrmals und unerlaubterweise das Gleisbett zwischen den Gleisen 5 und 6.