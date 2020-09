Verletzte US-Beamte in Compton – Schüsse auf Polizisten: Trump fordert Todesstrafe im Schnellverfahren Ein Unbekannter hat in Compton, einem Stadtteil von Los Angeles, auf zwei US-Beamte in einem Polizeiauto geschossen. Präsident Trump reagiert scharf auf Twitter.

Ein bewaffneter Mann nähert sich in einem Vorort von Los Angeles einem Streifenwagen, wie auf diesem Videostandbild zu sehen ist. Foto: Handout Los Angeles County Sheriff's Department (Keystone)

Zwei Polizisten sind in ihrem Streifenwagen in einem Vorort der US-Metropole Los Angeles von einem Unbekannten beschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden, ein Mann und eine Frau, seien nach dem Vorfall in Compton im Süden der Grossstadt am Samstagabend (Ortszeit) mit mehreren Schusswunden in ein Krankenhaus gebracht worden und «kämpfen um ihr Leben», schrieb das Sheriffs-Büro im Bezirk Los Angeles auf Twitter. Der Schütze habe ohne Vorwarnung und ohne Anlass das Feuer eröffnet.

Der Unbekannte wurde demnach zunächst nicht gefasst. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. US-Präsident Donald Trump forderte am Sonntag auf Twitter: «Todesstrafe im Schnellverfahren für den Mörder, wenn sie (die Polizisten) sterben.» Das sei der einzige Weg, um solche Taten zu verhindern. Das Sheriffs-Büro veröffentlichte ein kurzes Video, das zeigt, wie der Täter zügig auf die Beifahrerseite des Streifenwagens zugeht, eine Pistole zieht, ins Innere schiesst und anschliessend wegrennt.

Das Sheriffs-Büro berichtete, am Eingang der Notaufnahme des Krankenhauses hätten sich Demonstranten versammelt gehabt, die mit Blick auf die verletzten Polizisten gerufen hätten: «Wir hoffen, dass sie sterben.» Polizisten hätten die Gruppe aufgefordert, sich aufzulösen, und zwei Personen festgenommen.

Die Sheriffs-Behörde in Compton war in der Vergangenheit in die Kritik geraten. Die «Los Angeles Times» hatte Ende Juli über Vorwürfe berichtet, wonach sich innerhalb der Behörde eine kriminelle Bande gebildet haben könnte. Sheriff Alex Villanueva ordnete nach Angaben der Zeitung eine Untersuchung an.

SDA/sep