Bezirksgericht Andelfingen – Schuldig der Tierquälerei – mit mehreren grossen «Abers» Auch das «inspirierende Plädoyer» nützte nichts: Ein Landwirt ist schuldig, weil sich ein Reh in seinem Zaun verheddert hat. Eva Wanner

Der Beschuldigte hat schon einen langen Weg hinter sich. Sein Fall geht auf ein Ereignis von vor fünf Jahren zurück – und wurde nun schon zum zweiten Mal am Bezirksgericht Andelfingen verhandelt. Bild: Madeleine Schoder

«Ich bin sprachlos und kann nicht fassen, was mit mir passiert.» Das war das Schlusswort des Beschuldigten noch vor dem Schuldspruch. Dieses verstärkte seine Gefühle noch zusätzlich, und auch seine Verteidigerin äusserte sich ungläubig. Zur Fassungslosigkeit trug bei, dass sich der Fall bereits fünf Jahre hingezogen hatte.

Er hatte 2016 einen mobilen Weidezaun aufgestellt, um die Triebe seiner Himbeerpflanzen vor Wildfrass zu schützen. Sie seien eine «Delikatesse» für Rehe, sagte er am Donnerstagmorgen am Bezirksgericht Andelfingen. Prompt wollte sich offenbar eines der Tiere an der Kultur zu schaffen machen und verhedderte sich im Zaun. Laut Anklageschrift habe das Reh «sich während einer nicht genauer bestimmbaren Zeitdauer, mindestens indes während circa 20 Minuten bis zum Eintreffen des Revierobmanns, schwer atmend und laut klagend erfolglos zu befreien versucht». Der Obmann habe das Tier nicht befreien können, es erschossen – und den Landwirt angezeigt.