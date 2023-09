Schule in Winterthur – 9-Jähriger bedroht seine Mitschüler mit Messer An der Schule Gutenberg hat am Montag ein Viertklässler gedroht, alle Kinder der Schule zu töten. Inzwischen ist er zurück im Unterricht. Der Polizei sind die Hände gebunden. Valérie Jost

An der Schule Gutenberg in Töss hat ein Schüler seine Gspänli bedroht. Foto: Screenshot Google Maps

Seit einiger Zeit schüchtert ein 9-jähriger Schüler an der Schule Gutenberg seine Klassenkameradinnen und -kameraden ein. Das hätten mehrere Eltern übereinstimmend berichtet, schreibt «20 Minuten». Nun sei das Geschehen am Montag eskaliert: der Viertklässler habe ein Messer in die Schule mitgenommen und damit seine Gspänli bedroht. «Er sagte, er würde mit diesem Messer alle Kinder der Schule töten», sagte ein Vater.

Der 9-Jährige habe daraufhin einen Verweis erhalten, schreibt das Newsportal weiter. Seit Mittwoch nehme er aber wieder im Unterricht teil, «als wäre nichts passiert», so der besorgte Vater. Dass die Schule keine Konsequenzen ziehe, sei bedenklich. «Es muss zuerst etwas Schlimmes passieren, damit etwas gemacht wird.»

Schüler ist noch nicht strafmündig

Schulpflege-Vizepräsidentin Anna Graf sagt dazu: «Die Abklärungen sind am Laufen, die notwendigen Massnahmen wurden per sofort eingeleitet.» Aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen könne die Schule keine genaueren Angaben zum Fall machen oder Stellung beziehen.

Auch die Polizei ist involviert. Die Stadtpolizei bestätigt, dass am Montag Spezialistinnen und Spezialisten wegen des Vorfalls ausgerückt seien. «Sie haben mit dem Jungen gesprochen und ihm aufgezeigt, was er mit seiner leichtsinnigen Aktion ausgelöst hat und dass es sich um eine klare Grenzüberschreitung handelt», so Kommunikationsverantwortlicher Michael Wirz. Es hätten zudem Gespräche mit seiner Familie und der Schule stattgefunden. Der Vorfall werde polizeilich festgehalten, doch ein Strafverfahren werde es nicht geben: «Die Strafmündigkeit in der Schweiz beginnt erst mit dem zehnten Geburtstag.»

Wegen des Vorfalls sorgen sich die Eltern um ihre Kinder. Gegenüber 20 Minuten sagen sie etwa, dass sie ihre Kinder seither zur Schule bringen und wieder abholen.

