Gemeindeversammlung Ellikon an der Thur – Schule muss mit Heizungslösung nochmals vor die Versammlung Welche Art von Heizung soll die Ölheizung in der Turnhalle ersetzen? Diese Frage beschäftigte die Versammlung am Donnerstagabend. Jonas Gabrieli

Das Primarschulhaus Bürgli in Ellikon an der Thur. Foto: Marc Dahinden

In Ellikon an der Thur hatten die Behörden im Sommer wegen des Coronavirus auf die Versammlungen verzichtet. Trotzdem war die Teilnahme am Donnerstagabend bescheiden: 27 Stimmberechtigte erschienen zu den einzigen Elliker Versammlungen 2020 in der Turnhalle.

Die Rechnungen des letzten Jahres wurden von den Stimmberechtigten abgenommen und die Budgets fürs nächste Jahr ebenfalls genehmigt. Der Gesamtsteuerfuss bleibt somit bei 119 Prozent.

Antrag des Gemeindepräsidenten

Einen Antrag gab es jedoch bei der Versammlung der Schulgemeinde, sagt deren Präsident Christof Leuenberger. Dieser stammte vom Präsidenten der Politischen Gemeinde, Martin Bührer, und wurde von den anwesenden Stimmberechtigten einstimmig angenommen.