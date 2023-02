Aus dem Verwaltungsgericht – Schule muss nicht bezahlen für Privatunterricht während Corona Eltern nahmen ihren Sohn während der Corona-Pandemie aus der Sekundarschule und haben Privatunterricht für ihn organisiert. Sie wollten, dass die Schule dafür bezahlt. Das Gericht sieht es anders. Patrick Gut

Ein Winterthurer Sekundarschüler mit Maskendispens weigerte sich, beim wöchentlichen Spucktest mitzumachen. Themenfoto: Urs Jaudas

Ab Dezember 2021 galt im Kanton Zürich aufgrund der Corona-Pandemie an den Schulen eine Maskentragpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der 4. Primarklasse. Zusätzlich waren Personen mit einem Maskentragdispens verpflichtet, an wöchentlichen Covid-Tests in der Schule teilzunehmen.