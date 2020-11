Zoff an Schule in Winterthur – Schule schliesst lernwillige Kinder aus – wegen hoher Nachfrage In Sennhof streiten sich Lehrer und Eltern. Die Schule vermutet, dass ihr Gymi-Vorbereitungskurs als Nachhilfe missbraucht wird, und schränkt den Zugang ein. Jigme Garne

Kinder am Büffeln: Gymi-Vorbereitungskurse der Volksschule sind vor allem für Schüler aus sozial schwachen Schichten wichtig. Foto: Keystone

In Winterthur-Sennhof wollen dieses Jahr besonders viele Sechstklässer die Gymiprüfung versuchen. Aus den beiden 6. Klassen haben sich 16 Schulkinder für den schuleigenen Vorbereitungskurs angemeldet.

Dieser ausgeprägte Lerneifer könnte ein Grund zur Freude sein, so sieht es aber nicht die Primarschule Sennhof. Es hätten sich «zu viele Kinder» angemeldet, schreibt diese gemäss Radio Top in einem Brief an die Eltern. Die Lehrer vermuten demnach, dass der Kurs als Gratis-Nachhilfe missbraucht wird. Die Schule beschränkt deshalb den Zugang: Es können nur fünf Kinder pro Klasse teilnehmen.