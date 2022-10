Millionenprojekt in Elgg – Schule und Gemeinde wollen Doppel- und nicht Dreifachhalle Nun ist klar, wie die Elggerinnen und Elgger über ihre neue Sporthalle abstimmen werden. Gemeinde und Primarschule beziehen Stellung. Nicole Döbeli

Die Primarschule Im See braucht eine neue Turnhalle. Foto: Madeleine Schoder

Die Elggerinnen und Elgger werden am 8. Dezember an der Gemeindeversammlung entscheiden müssen, ob sie eine neue Doppel- oder eine Dreifachhalle finanzieren wollen. Die bisherige Einfachturnhalle reicht für den Bedarf der Primarschule nicht mehr raus. Um alle Sportlektionen abdecken zu können, bräuchte die Schule 1,25 Hallen. Aus diesem Grund empfehlen die Politische und die Primarschulgemeinde die Variante Doppelhalle. Die übrige Kapazität könnte den Vereinen zur Verfügung gestellt werden, heisst es in einer Mitteilung.