Coronavirus in Winterthur – Schulen entdecken wöchentlich rund 100 Fälle Seit ein paar Wochen führen die Winterthurer Schulen flächendeckend Spucktests durch. Die positiven Testergebnisse bewegen sich seither auf ähnlichem Niveau. Nina Thöny

Voraussichtlich bis nach den Herbstferien wollen die Winterthurer Schulen regelmässig Spucktests anbieten. Symbolfoto: Manuela Matt

Rund 100 Winterthurer Schülerinnen und Schüler wurden zwischen dem 6. und dem 10. September positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilt das Departement Schule und Sport auf Anfrage mit. In der vergangenen Woche entdeckten die Schulen 91 positive Fälle.

Damit sind die Fallzahlen in den vier Wochen seit den Sommerferien relativ konstant. In der ersten Woche nach den Ferien vermerkten die Schulen im Rahmen der repetitiven Testungen 116 positive Fälle, in der zweiten 80. In der Stadt Winterthur gehen rund 11’600 Kinder und Jugendliche in den Kindergarten, in die Primarschule oder die Sekundarschule.