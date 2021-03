Schulgrenzen Turbenthal-Wila – Schulen schlagen erneut eine Fusion vor Nachdem eine Grenzbereinigung der Primarschulen Wila und Turbenthal scheiterte, ringen sie um neue Lösungen. Doch die Situation ist sehr verzwickt. Rafael Rohner

In die Primarschule Wila gehen heute auch Schüler aus Turbenthaler Gebieten. Das soll sich ändern. Foto: Marc Dahinden

Das Problem ist schon seit über sechs Jahren bekannt: Die Schulgrenzen zwischen Wila und Turbenthal müssen bis 2022 entwirrt werden. So verlangt es das Gemeindegesetz, das seit 2018 gilt.

Zwei mögliche Lösungen scheiterten an der Urne: eine grössere Schulfusion im Mittleren Tösstal im Herbst 2016 und eine Grenzbereinigung auf Primarstufe kürzlich am 7. März.

Nun wollen die Primarschulpflegen in Turbenthal und Wila auf Feld eins zurück. Sie schlagen in einer gemeinsamen Mitteilung erneut eine Schulfusion vor: «So wie es die Stimmberechtigten der beiden Gemeinden seinerzeit grossmehrheitlich gutgeheissen haben.» Und sie haben damit recht: In Turbenthal und Wila stimmte die Mehrheit 2016 klar für eine Schulfusion. Sie scheiterte damals nur am hauchdünnen Nein aus Wildberg.