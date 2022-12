Pädagogik in der Region – Schulen setzen auf «Neue Autorität» Einschüchterung und blinder Gehorsam im Klassenzimmer haben ausgedient. Doch ohne Grenzen gehe es nicht, sagen Schulen in der Region. Sie setzen auf eine neue Form von Autorität. Fabienne Grimm

Damit in Klassenzimmern und auf Schulhausplätzen Ordnung einkehrt, setzen Schulen in der Region auf das pädagogische Konzept der Neuen Autorität. Symboldfoto: Christian Beutler/Keystone

In der Pause auf dem Fussballplatz der Primarschule Neftenbach: Aus dem eigentlich friedlichen Spiel wird plötzlich bitterer Ernst. Was mit einem Tritt ins Bein beginnt, endet in einer Prügelei zwischen mehreren Schülern.