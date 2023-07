Chatbot in Winterthur – Schulen sollen Chat-GPT nutzen statt verbieten Schülerinnen und Schüler lassen sich von Künstlicher Intelligenz gerne helfen. Schulvorsteher Jürg Altwegg (Grüne) setzt auf ihre Vernunft. Helmut Dworschak

Zum Thema Künstliche Intelligenz gebe es bisher keine Richtlinien vom kantonalen Volksschulamt, sagt Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne). Unter den Lehrpersonen sei das Thema aber sehr präsent. Archivfoto: Marc Dahinden

Fälle unerlaubter Verwendung von Chat-GPT seien in der Stadt Winterthur keine bekannt, schreibt Stadtrat Jürg Altwegg (Grüne) auf eine schriftliche Anfrage. Auch gebe es zum Thema Künstliche Intelligenz bisher keine Richtlinien vom kantonalen Volksschulamt. Unter den Lehrpersonen sei das Thema aber sehr präsent. Vor allem auf der Sekundarstufe. Das hat damit zu tun, dass der Betreiber von ChatGPT, das US-amerikanische Non-Profit-Unternehmen OpenAI, für die Nutzung eine Altersgrenze von 13 Jahren festgelegt hat. Um die App in Betrieb zu nehmen, muss man sich zudem zuerst registrieren. Dabei liegt das von OpenAI festgelegte Mindestalter gar bei 18 Jahren.

Deshalb darf auch an den Schulen erst ab 18 Jahren ein Account angelegt werden. Und auch dann nur auf freiwilliger Basis. Das heisst, wer das Programm nicht nutzen möchte, darf von dieser Entscheidung keine negativen Folgen zu tragen haben.

Trotz der wohl eher theoretischen Hürden wird Chat-GPT von Schülerinnen und Schülern rege genutzt. Altwegg vertritt deshalb die Haltung, dass Wegschauen nichts nützt. Inspiriert vom deutschen Portal klick.de gibt der Winterthurer Schulvorsteher den Schulen drei Regeln vor: «Nicht ignorieren», «Nicht verbieten» und «Gemeinsam nutzen». Das Ziel: Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit den Chancen und Risiken solcher Programme auseinandersetzen.

Verbot nicht sinnvoll

Die Abteilung Schule und Computer innerhalb des Departements Schule und Sport empfiehlt, Chat-GPT im Unterricht gemeinsam zu nutzen. Die Lehrperson kann einen Account anlegen und die Funktionsweise des Programms in der Klasse demonstrieren. Sind die Schülerinnen und Schüler über 13 Jahre alt, dürfen sie den Account auch selbst nutzen, allerdings muss der Browser dazu in den sogenannten Ingkognito-Modus gesetzt sein. Dabei werden weder der Suchverlauf noch die Daten gespeichert, also zum Beispiel keine Cookies, Passwörter oder Account-Namen.

Ein Verbot sei «wenig sinnvoll», schreibt Altwegg weiter, denn damit würden sich die Schulen die Möglichkeit nehmen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und darum kommen sie wohl nicht herum. Zwar gebe es bereits Programme, die von sogenannter Künstlicher Intelligenz (KI) erzeugte Texte erkenne, doch auch diese könnten ausgetrickst werden: «Lehrpersonen werden also vermutlich nie mit Sicherheit sagen können, dass ihre Schülerinnen und Schüler für die Hausaufgaben keine KI zu Rate gezogen haben.» Umso wichtiger ist es, auf die Vernunft zu setzen und den Heranwachsenden zu vermitteln, wann eine Nutzung sinnvoll ist und wann nicht.

Workshop für Lehrpersonen

Lehrpersonen können einen Workshop zum Thema «Einführung in die Welt der KI» besuchen. Dabei lernen sie mögliche Anwendungen von Chat-GPT im Unterricht kennen. Dort werden auch Fragen zur Ethik, zu den Risiken und zum Einfluss von Chat-GPT auf das Lernen und den Unterricht diskutiert.

Helmut Dworschak ist Kulturredaktor im Ressort Stadt Winterthur. Er ist promovierter Germanist und seit 1994 journalistisch tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.