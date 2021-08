Covid-Impfung in Winterthur – Schulen bestellen Impfbusse – die Stadt hält sie für unnötig Ab Samstag touren mehrere Impfmobile durch den Kanton Zürich. Halt machen sie in den kommenden Wochen auch vor Winterthurer Schulen. Die Stadt hat aber keine Busse bestellt. Thomas Münzel

In anderen Kantonen werden Impfmobile bereits seit einiger Zeit eingesetzt, wie etwa hier im waadtländischen Yverdon. Foto: Keystone

Die Covid-Impfquote ist in einigen Winterthurer Quartieren trotz des nahen städtischen Impfzentrums nicht gerade berauschend. Mancherorts liegt sie sogar deutlich unter dem kantonalen Durchschnitt von 54 Prozent. Als Reaktion auf die teils tiefen Impfquoten in den Städten und Gemeinden startet der Kanton am Samstag eine mobile Impfkampagne: Impfbusse fahren in den kommenden Wochen quer durch den Kanton Zürich und machen halt auf öffentlichen Plätzen, Firmengeländen und bei Schulen. Dort kann man sich dann kostenlos und ohne Termin gegen Covid-19 impfen lassen.