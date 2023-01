Aus dem Verwaltungsgericht – Schulgemeinde Flaachtal muss sich an Kosten für Betreuung beteiligen Die Schulgemeinde Flaachtal wollte einem Paar die ganzen Kosten für die schulergänzende Betreuung ihres Sohnes an der Heilpädagogischen Schule Humlikon aufbürden. Das Gericht sagte Nein. Patrick Gut

Die Schulgemeinde Flaachtal muss sich an den Kosten für die Mittwochnachmittagsbetreuung eines fünfjährigen Knaben an der Heilpädagogischen Schule Humlikon beteiligen. Themenfoto: Peter Würmli

Eltern aus dem Bezirk Andelfingen haben ihren fünfjährigen beeinträchtigten Sohn an der Heilpädagogischen Schule Humlikon für die schulergänzende Betreuung am Mittwochnachmittag angemeldet. An jenen Nachmittagen wollten sie sich intensiver um die beiden älteren Geschwister des Knaben kümmern können. Gleichzeitig könnten die Geschwister so in Ruhe ihre Hausaufgaben erledigen.