Heuferien in Thalheim an der Thur – Schulgemeinde traut sich noch nicht, Tradition anzutasten In 14 politischen Gemeinden der Region gibt es noch Heuferien. In Thalheim an der Thur hält die Schulpflege vorderhand an diesen speziellen Ferien fest. Markus Brupbacher

Vor allem früher halfen Kinder beim Heuen mit – der Ursprung der sogenannten Heuferien. Archivfoto/Symbolbild: Bildarchiv «Tages-Anzeiger»

Mit der bäuerlichen Wirklichkeit haben die Heuferien schon lange nichts oder kaum noch etwas zu tun. Die eigentümlichen Ferien sind ein Überbleibsel aus der Zeit, als die Landwirte ihre Kinder fürs Heuen brauchten. Die zwei Wochen liegen meist um den Monatswechsel Mai/Juni herum. In der Region kennen noch 14 Gemeinden die Heuferien: Altikon, Dinhard, Elgg, Ellikon an der Thur, Hagenbuch, Rickenbach, Wiesendangen, Wila, Wildberg, Turbenthal, Zell, Ossingen, Truttikon und Thalheim an der Thur.