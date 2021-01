Covid-19 in Winterthur – Schulhaus Steinacker per sofort geschlossen Das Schulhaus Steinacker wird am Montag geschlossen, weil sich unter den Schülerinnen und Lehrern viele mit Covid-19 und Mutationen angesteckt hatten. Deborah Stoffel

Am Montag werden alle Schüler, Lehrerinnen und Betreuungspersonen des Schulhauses Steinacker im Schulkreis Seen-Mattenbach getestet. Foto: Enzo Lopardo

«Das Schulhaus bleibt ab Montag geschlossen», lautet am Wochenende die trockene Information aus der Schule Steinacker. In den vergangenen Tagen wurden viele Lehrerinnen und Schüler positiv getestet, man habe die Eltern am Freitagabend entsprechend informiert. Im Steinacker gehen rund 460 Kinder von Kindergarten bis zur sechsten Klasse zur Schule.