Lichtverschmutzung in Winterthur – Schulhaus Wallrüti reisst mit Licht Nachbarschaft aus dem Schlaf Das «innovativste Schulhaus» der Stadt sorgt erneut für Ärger. Es ist nachts manchmal hell erleuchtet. Anwohnerinnen und Anwohner klagen über gestörten Schlaf und Verschwendung von Strom. Patrick Gut

1 / 7 Bildstrecke: Das Schulhaus Wallrüti Anfang Dezember um 20.40 Uhr aus der unmittelbaren Nachbarschaft gesehen. Die Passanten links haben die Bewegungsmelder ausgelöst. Foto: Markus Lüthi

Seit Monaten schläft Regula Moser schlecht. Was sie vielen Menschen in einer ähnlichen Situation voraushat: Sie weiss ganz genau, woran das liegt. Moser wohnt nämlich an der Wallrütistrasse, rund 30 Meter entfernt vom neuen Schulhaus Wallrüti.