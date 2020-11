Fusion Region Andelfingen – Schulkinder für Abstimmungskampf eingespannt Egal, ob von links oder rechts: Politwerbung mit Minderjährigen verursacht oft rote Köpfe. Auch in Henggart werden für die Fusionsabstimmung Kinder eingesetzt. Markus Brupbacher

Blick auf das Dorf Henggart im südlichen Weinland. Foto: Marc Dahinden

Ob an Infoanlässen, an Gemeindeversammlungen oder per Medienmitteilung: Die Gemeindebehörden in der Region Andelfingen informierten in den vergangenen Monaten immer wieder über die beiden Fusionsvorhaben, über die am 29. November abgestimmt wird.

Es geht dabei um den Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Adlikon, Andelfingen, Henggart, Humlikon, Kleinandelfingen und Thalheim an der Thur zum einen und aller Schulen in diesen sechs Gemeinden zum anderen.

Lange Zeit ruhig

Aus der Bevölkerung hingegen war lange Zeit kaum etwas zu hören zu den Fusionen – das hat sich mittlerweile geändert: Diverse Flugblätter für und gegen die Zusammenschlüsse kursieren zurzeit. Und es werden Leserbriefe geschrieben.