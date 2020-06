Kindergärtler in Winterthur – Schulkonzept blieb über ein Jahr liegen Elternräte kritisieren, dass für die immer jüngeren Kindergarten-Kinder noch kein Konzept steht. Und nun fällt wegen Corona auch noch das Kennenlernen für die Kleinsten aus. Mirko Plüss

«Die Mühlen in der Verwaltung mahlen sehr langsam»: Das Projekt Schuleintritt ist noch nicht spruchreif. Foto: Keystone

Auch diesen Sommer werden in Winterthur Kinder in den Kindergarten eingeschult, die im Extremfall erst zwei Wochen zuvor vier Jahre alt geworden sind. Der Kanton hat das Minimalalter in den vergangenen Jahren immer wieder herabgesetzt. Um den immer jüngeren Kindern dennoch einen guten Start bereiten zu können, läuft in Winterthur eigentlich seit 2017 das Projekt Schuleintritt. Doch das Projekt blieb über ein Jahr liegen und ist auch heute erst zum Teil umgesetzt.