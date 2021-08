Lehrermangel im Kanton Zürich – Schulleiter warnen: «Lage sehr prekär» Die Stellenbesetzung werde immer herausfordernder, teilt der Verband der Schulleiterinnen mit. Und das habe teils weitreichende Konsequenzen.

Die Bildungsdirektion teilt mit, dass fast alle 17’000 Stellen an der Zürcher Volksschule besetzt seien. Foto: Raisa Durandi

Der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Zürich (VSLZH) zeichnet ein wenig positives Bild. Zum Schulbeginn hat er eine Umfrage unter Schulleitenden durchgeführt. Der Verband wollte wissen, wie brisant der Lehrermangel aktuell sei. Das Resultat: «Die Schulleitenden schildern die Lage als sehr prekär.» Die Stellenbesetzung werde immer herausfordernder.

Der VSLZH schreibt, nur 44 Prozent der teilnehmenden Schulleitenden meldeten, dass alle Stellen gut besetzt werden könnten. In den übrigen 56 Prozent würden eine oder zwischen zwei und sechs Lehrpersonen fehlen. Die fehlenden Lehrpersonen konzentrierten sich im Wesentlichen auf die Kindergartenstufe, die Mittelstufe sowie das Sonderpädagogische Fachpersonal.

Pensionierte müssen aushelfen

Dieser Mangel habe weitreichende Konsequenzen auf den Schulalltag, so hätten in einigen Fällen Klassen aufgelöst und Schülerinnen und Schüler auf andere Klassen verteilt werden müssen. «Von den nicht besetzbaren Stellen wurde gut die Hälfte mit einer befristeten Stellvertretung (Vikariat) besetzt», schreibt der Verband. Andernorts würden stufenfremde oder pensionierte Lehrpersonen aushelfen.

Wie verbreitet das Problem tatsächlich ist, wird aus der Umfrage nicht ersichtlich. Der Verband weigert sich, bekannt zu geben, wie viele Schulleitenden angefragt wurden und wie viele effektiv teilgenommen haben. Er kommuniziere nur die Prozentzahlen, wie es auf Anfrage heisst. In der Mitteilung heisst es bloss: «Sie wurde von zahlreichen Verbandsmitgliedern genutzt.»

Auslöser für die Umfrage war gemäss Mitteilung die Schilderung der Bildungsdirektion zum Schulbeginn. Diese teilte Mitte August mit, dass fast alle 17’000 Stellen an der Zürcher Volksschule besetzt seien. Schwierig sei die Suche nach schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen gewesen. Durch grossen Einsatz der zuständigen Personen in den Gemeinden konnten überall Lösungen gefunden werden, heisst es in der Mitteilung in der Bildungsdirektion. In Einzelfällen hätten zur Überbrückung Stellvertretungen eingesetzt, Pensen unter den bestehenden Lehrkräften aufgeteilt oder Kinder auf andere Klassen verteilt werden müssen.

