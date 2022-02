Stadtparlament Winterthur – Schulpflege muss Arbeit vor Amtsantritt aufnehmen Die Rekrutierung der neuen Leiter Bildung gehört in die Kompetenz der neuen Schulpflege. Damit diese ihrer Pflicht nachkommen kann, soll sie die Arbeit bereits vor Amtsantritt aufnehmen. Gregory von Ballmoos Deborah von Wartburg

Das Stadtparlament will, dass die neue Schulpflege bereits vor Amtsantritt aktiv wird. Foto: Madeleine Schoder

Eigentlich hätte Ratspräsidentin Maria Sorgo (SP) die erste Ratssitzung nach den Wahlen mit den gewohnten Gratulationen und dem üblichen Loblied auf die politischen Institutionen starten wollen. Doch «eigentlich» gilt nicht in Zeiten von Pandemie und Krieg in Europa. Die erste Ratssitzung nach den Wahlen startete darum mit einer Schweigeminute für die Kriegsbetroffenen in der Ukraine und in der ganzen Welt.